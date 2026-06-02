れいわ新選組の大石晃子共同代表が2026年6月2日にXで、SNSに転載されたNHKの番組動画が削除されたことに危機感をあらわにした。「著作権法の主旨を逸脱して著作権ふりかざしてくる」大石氏は、5月24日に出演した「日曜討論」（NHK総合）について参加要項に「番組の切り抜き動画のSNS発信はおやめください」という記載があったとし、同日にXで「少なくとも『著作権法32条の引用』にあたる場合は著作権法違反にならないのに一律禁止