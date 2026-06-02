日本に対するアジアの失望とためらい ─米国・イスラエルによるイラン攻撃が始まって約2カ月半、世界経済が混乱する中で寺島さんは日本の現状をどのように受け止めていますか。 寺島今、日本の大変重要なテーマになっているのが、アジアダイナミズムとどう向き合うかということです。ものすごい勢いでアジアの米国離れが進んでいる中で、同時にそれがアジアの日本離れにもつながっているという