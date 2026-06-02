台風6号は、今日2日(火)夜〜3日(水)にかけて本州の南岸を東へ進み、九州〜関東に最も接近する見込みです。台風の北側には梅雨前線が停滞しているため、台風本体の雨雲が近づく前から滝のような雨が降り、九州南部や四国では線状降水帯が発生するおそれがあります。四国〜近畿、東海は夜の暗い時間、関東は3日(水)朝の通勤・通学の時間帯が雨や風のピークとなるため、今日2日(火)日中までに停電への備えなど早めに対策をとりましょ