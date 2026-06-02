秋田朝日放送 秋田市河辺で身元の分からない１人の遺体が見つかりました。７０代の女性の安否がわからなくなっていて、警察は女性がクマに襲われた可能性があるとみて調べています。 警察によりますと、午前９時４０分ごろ秋田市河辺和田でクマ１頭が駆除され、近くで１人の遺体が見つかりました。遺体は損傷が激しく、そばには草刈り用の鎌が落ちていました。畑近くの住宅に住む７０代の女性の安否がわからなくなってい