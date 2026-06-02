秋田朝日放送 由利本荘市の中心部では1日クマの出没が相次ぎ、目撃があった本荘公園では2日に箱わなが設置されました。 警察や由利本荘市によりますと、1日正午すぎ由利本荘市尾崎の本荘公園に、体長およそ１メートルのクマ１頭がいるのを車で近くを通りかかった５０代の女性が目撃しました。1日午後１時すぎには、近くの鶴舞小学校のグラウンド付近でもクマが目撃されたということです。 市は1日午後１時ごろか