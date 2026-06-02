ターンテーブル「TD124DD Exclusive」 PDNは、トーレンス(THORENS)ブランドの新製品として、ターンテーブル「TD124DD」をベースに新たしい専用コンポーネントを搭載した受注生産モデル「TD124DD Exclusive」を7月1日に発売する。価格は330万円。 合わせて、TD124DD Exclusive専用のEMT設計を施したMCカートリッジ「Thorens EMT Tondose 124 Exclusive」も同時発売する。価