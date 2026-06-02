お笑いコンビ・とんねるずの木梨憲武（64）とラッパーのSOCKSがタッグを組んだ絵本『かいとうグミぐみ おたから はっけん！』（マガジンハウス）が、8月27日に全国の書店およびインターネット書店で発売されることが決定した。【写真】「ノリさんのセンスが素敵」ファン歓喜！木梨憲武ならではの色彩感覚と遊び心があふれる絵本木梨が長年描き続けてきたカラフルなキャラクターたちを“グミ”として具現化し、SOCKSがリズミカ