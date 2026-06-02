©ABCテレビ このたびABCテレビがお届けする新番組『エンターティーチャー 限界弟子入り中！』（全5回）の放送が決定！ 放送開始は６月14日(日)午前10時となる。 日本、そして世界で“頂点”を極めたエンターテインメント界のトップランナー（＝エンターティーチャー）のもとへ関西ジュニアが弟子入りし、本気で、そして限界まで技の習得に挑む超過酷ドキュメンタリ&#125