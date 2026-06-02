サマー・スタイル・アワードの「新人類ｉｎＫＡＮＳＡＩ＆ＲＯＯＫＩＥＣＨＡＬＬＥＮＧＥＣＵＰ西日本予選」が５月３１日、大阪府立男女共同参画・青少年センターで開催され、ビューティーフィットネスモデル・マスターズで澤田寛子さんが優勝を果たした。パープルのコスチュームに身を包み、あでやかなポージングで頂点に立った。丸みを帯びたヒップ、くっきりと浮き出るハムストリングスがステージに立つまでの努力