さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。6月1日（月）に放送された同番組では、最近の後輩芸人は根性が足りないという話題に。そこで井口が、芸人を目指して面接に来たはずの若者の受け答えに言葉を失ったというエピソードを明かした。【映像】井口困惑…養成所の面接で衝撃の返答今回はさまざまな業界で働く