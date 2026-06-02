仙台89ERSは6月2日、シェーファーアヴィ幸樹と2026－27シーズンの契約が合意に至ったことを発表した。 現在28歳のシェーファーは、206センチ106キロの体格を誇るセンター。アルバルク東京でBリーグのキャリアを始め、滋賀レイクスターズ（現滋賀レイクス）を経て、2020－21シーズンにシーホース三河へ加入した。在籍5シーズン目の「