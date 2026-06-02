NBAでポートランド・トレイルブレイザーズなどのヘッドコーチを務め、2021年にバスケットボール殿堂入りを果たしているリック・アデルマン氏が死去した。 1946年生まれのアデルマン氏は、1968年のNBAドラフトにてサンディエゴ・ロケッツ（現ヒューストン・ロケッツ）から指名を受け入団。選手としてブレイザーズやシカゴ・ブルズなどでプレーしたのち、1975年に現役を引退した