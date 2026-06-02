6月2日、信州ブレイブウォリアーズは、ジャッド・フラベル氏が2026－27シーズンのヘッドコーチに就任したことを発表した。 フラベル氏はニュージーランド出身の52歳。指導者としてオーストラリアやニュージーランドのクラブで優勝経験を持ち、ニュージーランド・ブレイカーズのアカデミー責任者として18名のNBL選手、13名のニュージ