SUPER GTのレースクイーンとして活躍するモデル・タレントの早乙女るなさんが1日、自身のSNSで日本代表戦の「表彰式アテンダントを務めさせていただきました!」と報告した。森保ジャパンは5月31日に国立競技場で行われたキリンチャレンジカップでアイスランドと対決。2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に向けた国内最終戦を1-0で制した。早乙女さんはX(@RunaSaotome)やインスタグラム(@saotome.runa)でアテンダント姿