ＡＧＣが３連騰し年初来高値を更新している。同社は１日、国内の建築用ガラス関連製品の販売価格を７月２１日納品分から値上げすると発表しており、好材料視されている。 値上げ率はフロートガラス、型板ガラスが約２０％、網入型板ガラス、網入磨き板ガラスが約１５％、ミラーが約２０％、建築用加工ガラスが１０～１５％の予定で、一部の製品に関してはこれ以上に値上げする場合もあるという。中東地域