パラグアイサッカー協会(APF)は1日、2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に向けてパラグアイ代表メンバー26名を発表した。パラグアイは南米予選を6位で突破し、4大会ぶり9回目の出場。前回参戦した2010年大会ではPK戦の末に日本を下し、過去最高のベスト8に進出した。今大会はグループDに入り、開催国アメリカ、トルコ、オーストラリアと対戦する。以下、パラグアイ代表メンバー▽GKロベルト・フェルナンデス(セロ・ポルテ