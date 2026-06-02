小田急線の利用者のなかには「あれ？ 駅員さんの制服が変わった？」と気づいた人も多いのではないでしょうか。2026年6月1日から、小田急電鉄はアルバイトを含む全駅係員の夏制服として、ユニクロの「エアリズムコットンカノコポロシャツ」を本格導入しました。年々厳しさを増す猛暑のなか、私たちの安全で快適なお出かけを支える鉄道会社の最前線では、どのような熱中症対策が行われているのでしょうか？ 同日開催されたユニクロの