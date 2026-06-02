驚いたこと▶▶この作品を最初から読むねこがいればみーんな幸せ!?WEBアニメも大人気！誰もが知る有名な物語にねこを融合させるのは、ゆるっとしたねこの作品でおなじみの漫画家・イラストレーターのぱんだにあさんです。古今東西様々の昔話や童話などのみんなが知ってる物語たちに、かわいらしさ、ふてぶてしさ、愛くるしさすべてを兼ね備えたねこたちが加わることで、物語は新たな展開に！ねこあるあるが満載の、かわ