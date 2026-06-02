【その他の画像・動画等を元記事で観る】 かたせ梨乃と豆原一成（JO1）がダブル主演を務めるドラマ『夫婦と16歳～狂気の隣人～』が、7月2日からテレビ東京にて放送されることが決定した。 ■“純情という名の狂気”を描いたロマンティックホラー 本作は、 “自認16歳美少女”の61歳おばさんが、愛ゆえに暴走する狂気に満ち溢れたロマンティックホラー。原作は、『少年ジャンプ＋』でインディー