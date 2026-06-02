Mrs. GREEN APPLEの公式Xが更新。6月1日放送回の『テレビ×ミセス』（TBS系）のオフショットが公開され、3人のヘア＆衣装に注目が集まっている。 【写真】Mrs. GREEN APPLE『テレビ×ミセス』オフショット／ライブ×ミセスの過去スタイリング ■Mrs. GREEN APPLE、赤い照明に映えるライブ衣装 公開されたのは、赤い照明に包まれたセットで、大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架の3人が並ぶショット。 大森は黒のレザージャ