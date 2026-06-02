第74期王座戦（主催：日本経済新聞社、日本将棋連盟）は、伊藤匠王座への挑戦権を争う挑戦者決定トーナメントが進行中。６月１日（月）には１回戦の羽生善治九段―糸谷哲郎九段戦が東京・将棋会館で行われました。対局の結果、相雁木の力戦形からリードを奪った羽生九段が108手で勝利。快勝といえる内容で２回戦に進出しています。○ホットなカード藤井聡太名人との名人戦七番勝負を戦い終えた糸谷九段と、棋聖戦・王位戦で挑戦者