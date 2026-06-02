今やスマートフォンやタブレットだけでも仕事がこなせる時代です。とはいえ、複数の業務を同時に並行して進めたり、定型に収まらない作業を効率よく処理しようとすると、やはりノートパソコンの存在は欠かせません。私（富永）はここ数年、世界各地を移動しながら取材や業務を行っていますが、その中で「これ以外は考えられない」と感じるほど活用しているのが、ASUSの「Zenbook Duo」です。その理由は折りたたみできる大きなディ