俳優の緑川静香（37）が、2日までに自身のインスタグラムを更新。5月末をもって所属していたサンミュージックプロダクションを退所したことを報告した。【写真】美しいスタイル…オフショットを公開した緑川静香緑川は【ご報告】と題し、「このたび、2026年5月31日をもちましてサンミュージックプロダクションを退所いたしました」と報告。「気付けば10年。自分でも驚くくらい、本当にあっという間でした」と振り返った。そ