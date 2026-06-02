与党が成立を目指す日本の国旗を傷つける行為を処罰する法律の制定をめぐって、野党側から「表現の自由が過度に制限される」などと批判の声があがっています。国民民主党玉木代表「個人的には日本国国旗はしっかり守るべきだという立場なんですが、その守るための立法論というか法技術論がてんでなってないなっていう感じがしました。よく自民党の手続きを通ったなと」与党が今の国会で成立を目指す国旗損壊罪の制定に関する法案