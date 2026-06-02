EXILEのNAOTO（42）が2日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一（52）について語った。MCの「ハライチ」澤部佑から「小杉さんとNAOTOさんは付き合い長いですよね」と話題を振られる場面が。「そうですね、公私ともに仲良くさせていただいている」と明かした。「最近ちょっと心配になる出来事がありまして」と切り出して「2月『ハリセンボン』の