木原稔 官房長官「台風の影響が予想される地域では自治体の避難情報に十分注意していただき、早めの避難を心がけるなど、油断することなく命を守る行動をとっていただくようにお願いいたします」木原官房長官はきょう午前の記者会見で、首都圏でもあすの朝から交通機関に乱れが生じる可能性があるとして、移動する場合には大雨や強風の時間帯を避けるなど計画的に行動するよう呼びかけました。