台風6号は2日、奄美付近を北寄りに進み、九州南部に接近。3日にかけて暴風域を伴ったまま西日本から東日本の太平洋側に近づく恐れがある。気象庁は危険な場所から全員の避難が必要となる「レベル4危険警報」を各地で出す可能性があると呼びかけた。これを受け、イベントやレジャー施設にも影響が出ている。ハロー！プロジェクトは2日までに、公式サイトを更新し、「つばきファクトリー」が3日に予定していたイベントの中止を発表。