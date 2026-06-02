本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。今週は、練乳の入ったかき氷やつるんと食感の水ようかんなど、暑い季節にぴったりな商品が登場しています。2026年6月の新商品5品まとめ(6月2日〜6月8日)「7プレミアム 練乳いちごかき氷バー」(138円)「7プレミアム 練乳いちごかき氷バー」(138円)価格 : 138円販売地域 : 全国たっぷりと入ったとろ〜り練乳ソースとザクザク食感のいちごかき