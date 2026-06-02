「考えたくもないほどのお金を費やしてもらった」。高橋成美が、フィギュアスケート選手として活動していた当時を振り返った。リンク代やコーチ代など競技にかかる莫大な費用を明かす一方で、メダル獲得後に訪れた意外な変化や、“りくりゅう”木原龍一の素顔についても語った。『ななにー 地下ABEMA』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○高橋成美が語る木原龍一の印象5月31日配信のABEMAのバラエティ番組『ななにー 地下ABEMA』(毎週日