7月2日（木）深夜24時30分～放送スタート！ ＼放送後、TVerにて見逃し配信＆U-NEXT にて見放題独占配信／ W主演かたせ梨乃×豆原一成（JO1）“自認16歳美少女”の61歳おばさんが、隣人である新婚夫婦のイケメン夫に恋をした！“純情という名の狂気”を描いたロマンティックホラーを実写ドラマ化！ テレ東にて7月2日（木）から「夫婦と16歳～狂気の隣人～」（毎週木曜日