「ちゃんと説明したはずなのに、なぜか相手に伝わっていなかった」という経験はありませんか？一方で、長く話さなくても、“何が言いたいのか”が自然と伝わる人もいるでしょう。その差は、話す量や語彙力ではないのです。話上手な人は、“たくさん話すこと”より、“伝わりやすく話すこと”を意識しています。“何の話か”を最初に伝える話が伝わる人は、いきなり説明から入りません。例えば、「相談なんだけど」「結論から言うと