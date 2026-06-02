女子プロレス「マリーゴールド」２８日の新宿大会で左肩を負傷した山岡聖怜（１９）が、約半年間の長期欠場となる見込み。２日に発表された。ＢＥＷ女子王者の山岡は同大会でマディ・モーガンとの初防衛戦に出陣した。しかしドロップキックを放った際に左肩を脱臼してしまい、レフェリーストップ負け。試合後は病院に救急搬送されていた。団体の公式Ｘはこの日、専門医の診察結果を発表。山岡は「左肩外傷性肩関節不安定症」