プロフィギュアスケーター、女優の本田真凜が1日にInstagramを更新。同日に誕生日を迎えた女優で妹の本田望結とのオフショットを公開した。【別カット】本田姉妹仲良し2ショットや宇野昌磨の姿も本田が「望結ハッピーバースデー22歳」と投稿したのは望結とのオフショット。複数公開されている写真には、スケートリンクで仲良く寄り添う姉妹の姿や、宇野昌磨も交えた3ショットも収められている。投稿の中で本田は妹・望結に