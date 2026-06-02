Gyubinが、6月14日より放送となる「ABEMA」オリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』のテーマソングに、日本メジャーデビュー曲「You Light Up My Life」が起用されたことを発表した。『ガールオアレディ』はこれまで２シーズンが放送・配信されたシリーズで、20代“ガール”と30代“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格…結婚で一番大事な条件は？」