Creepy Nutsが、TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』の主題歌を担当する新曲「Fright」のドラマコラボレーションミュージックビデオを、TBS公式YouTubeチャンネルにて公開した。「Fright」は、2026年4月より放送中のTBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』のために書き下ろされた楽曲。ドラマ『時すでにおスシ!?』は、子育てを終えた50歳の主人公・待山みなとが、鮨アカデミーを通して、第二の人生に挑戦する姿を描く完全オリジナル