5月29〜31日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、先週首位発進を決めた『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が、週末金土日動員24万3000人、興収4億2500万円をあげ、2週連続の1位となった。累計成績は動員89万人、興収15億円を超えている。【写真で見る】5月29〜31日の全国映画動員ランキングを一気見！2位は、公開6週目を迎えた『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が、週末金