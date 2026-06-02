吾妻光良 & The Swinging Boppersが、6月24日に発売する映像作品『SPECIAL BANQUET』より、「正月はワンダフル・タイム」のフル動画／ショート動画がSony MusicオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開した。本作は、2026年1月11日に東京・LINE CUBE SHIBUYAにて行ったコンサートの模様を、オープニングの場内アナウンスからアンコールの最後まで余すところなく収録している。藤井康一、Leyona、松竹谷清、福嶋“タンメン”岩雄