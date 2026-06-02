プロテニスプレイヤーの園田彩乃が1日までにInstagramを更新。笑顔のソロショットを公開し、ファンにある“報告”をした。【写真】SNSで話題の“テニス美女”園田彩乃が「スタイル抜群」“水着姿”も「魅力的」（30枚）園田が投稿したのは自身のソロショット。写真には、テニスウェア姿でラケットを持つ彼女の弾ける笑顔が収められている。投稿の中で園田は「【ご報告】いつも応援してくださる皆さま」と切り出すと、ファン