仏1部で活躍のイ・ガンイン…トロフィー掲げた場面が映らずサッカーのフランス1部パリ・サンジェルマン（PSG）に所属する韓国代表MFイ・ガンインは現地5月30日、ハンガリーで行われた欧州チャンピオンズリーグ決勝のアーセナル戦にベンチ入りした。試合はPSGが1-1のまま迎えたPK戦を4-3で制し、連覇を達成。イ・ガンインは韓国人選手初の2季連続優勝を果たしたものの出番はなし。さらに表彰式での中継映像を巡り「パッシング論争