SKE48元メンバーでタレントの松井珠理奈が1日にInstagramを更新。新たな髪色でイメチェンを果たすと、ファンからは「ちょーかわいい」「綺麗な顔立ちが映える」といった声が相次いだ。【写真】ヘアカラーチェンジ前の黒髪時代松井が「新しい髪色New hair自然光に当たるとかなり赤い」と投稿したのは、ロケで訪れた知立市で撮影されたオフショット。写真には、赤い髪色でストライプ柄のブラウスを着た彼女の、リラックスし