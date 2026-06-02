chilldspotが、6月14日21時より「ABEMA」にて放送開始となるオリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』の挿入歌として、新曲「Ladyy」を書き下ろしたことを発表した。『ガールオアレディ』は、20代“ガール”と30代“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げる「ABEMA」オリジナル婚活リアリティーショーだ。新曲「Ladyy」は、“レディ”たちが織りなす恋愛模様に寄り添うべく書き下ろされ、抗えない恋心に翻弄され