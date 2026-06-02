英歌手のデュア・リパと、「ファンタスティック・ビースト」シリーズなどに出演し、新ジェームズ・ボンド候補とも噂される俳優カラム・ターナーが、現地時間5月31日、ロンドンのオールド・メリルボーン・タウンホールで挙式した。【写真】デュア・リパ、ボディが透けるドレスで登場次期ジェームズ・ボンド候補の婚約者とMail Onlineによると、デュアはスキャパレッリによるゴールドのボタンをあしらったアイボリーのセットア