【ファミリーマート】で賑わいを見せているのは、ティータイムが華やぐようなビジュアルの「新スイーツ」。ちょっと休憩したい時の気分転換ついでに、甘いものでお腹も心も満たしませんか？ 今回イチオシの和スイーツと洋スイーツをピックアップしました。 満足感がありそうなホイップ & 練乳入り！ コロンとした真っ白なフォルムが可愛い「大きなふわもち生大福（あずきホイッ