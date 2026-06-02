メ～テレ（名古屋テレビ） 台風6号は3日朝、東海地方に最も近づく予想で、大雨などに警戒が必要です。 2日正午前、台風6号は屋久島の南西の海上を北上中で、暴風域はなくなりました。 このあと、進路を東寄りに変えて、勢力をあまり落とさず3日朝、東海地方に最も近づく予想です。 東海地方では、すでに前線や湿った空気の影響で雨が降っています。 夜からは三重県南部で雷を伴って、非常に激しい雨が降る所