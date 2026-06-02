これは筆者自身の体験です。普段から自分が中心で進んでいた5歳の息子のR。初めての「負け」を経験したとき、私は息子の反応を通じて、成長するためには悔しさを知ることも大切だと気づかされました。あの日のボードゲームでの出来事が、私たち親子にとって大切な学びの時間となった瞬間でした。 うちの息子、初めての負け 最近、一人っ子のうちの息子のRが初めて「負け」を経験しました。普段から自分が中心で