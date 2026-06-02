メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市南区で85歳の男がマイクロバスで男女2人をひき逃げし死亡させた事件で、メ～テレは、発生までの一部始終を捉えた映像を入手しました。 5月29日、南区桜本町でドライブレコーダーに記録された映像には、交差点を赤信号で進入し、ゆっくりとしたスピードで走るマイクロバスが映っています。 歩行者用の信号が青になり、横断歩道を人が渡り始めます。