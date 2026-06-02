Return of the GLAY（＝GLAYの帰還）──。先頃最新スピンオフ映画が公開された巨大フランチャイズに準えて、やや大仰だが、今回の全国ホールツアー＜HIGHCOMMUNICATIONS TOUR 2026 “GLAY-complete BEST”＞をそう形容してみた。この形容に違和感を持つ人もいるとは思う。2024年から2025年にかけ、GLAYはデビュー30周年イヤーを駆け抜けた。“GLAY EXPO”をテーマにドームやスタジアムでの大規模コンサートに加えてアリーナツアー