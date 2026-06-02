◆ジャイアンツカップ北信越地区Ａブロック新潟地区大会（５月２３日・五十公野公園野球場）▽代表決定戦上越ボーイズ３−１新潟ボーイズボーイズ同士の対決となった代表決定戦は、東日本選抜に選出された内記都偉（ないき・とい、３年）の決勝打で上越が新潟に辛勝。ボーイズ勢として初めて、ジャイアンツカップ（Ｇ杯）の北信越Ａブロック予選進出を決めた。１８年３月の連盟加盟から９年目を迎えるチームは、７月に北