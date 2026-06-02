Dannie Mayが、2026年7月7日より放送・配信開始となるTVアニメ『鎧真伝サムライトルーパー』第2クールのオープニング主題歌に新曲「BAD 遺伝子」を書き下ろしたことを発表した。公開されたアニメの第2クール本PVにて、新曲「BAD 遺伝子」の音源が初解禁された。作詞・作曲をマサ（Vo, G）、編曲を田中タリラ（Vo, Key）が手掛けた今作は、「盛大な親子喧嘩」をテーマに、思春期の迸るようなイライラや葛藤を詰め込んだ一曲だという