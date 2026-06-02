◆３軍練習試合巨人―西武（２日・ジャイアンツ球場）巨人の育成２年目・堀江正太郎投手が、３軍練習試合・西武戦に先発する。今季３軍で６試合に登板し、２勝０敗、防御率２・３５の成績を残している。堀江と同学年、竹下徠空（らいあ）内野手が「４番・三塁」にラインアップ。ルーキーの松井蓮太朗捕手が「１番・指名打者」で名を連ねた。巨人の３軍戦スタメンは以下。１番・ＤＨ松井蓮２番・捕手坂本達３番・中堅